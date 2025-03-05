В РФ молодого британца, воевавшего на стороне ВСУ на Курщине, приговорили к 19 годам тюрьмы

22-летнего британца, которого взяли в плен на Курщине, оккупанты приговорили к 19 годам лишения свободы.

В России так называемый "суд" приговорил к 19 годам лишения свободы 22-летнего гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, попавшего в плен в Курской области.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов страны-агрессоры.

Россияне обвинили Андерсона в "наемстве" и "теракте". Первые пять лет он должен провести в тюрьме, последующие – в исправительной колонии строгого режима. Свою вину молодой британец признал и был вынужден заявить, что "кается в содеянном".

Официальный Лондон пока не отреагировал на это незаконное решение РФ в отношении своего гражданина.

Отец задержанного Скотт Андерсон в разговоре с The Independent выразил опасение, что его сына в России будут пытать.

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"Я надеюсь, что его используют как разменную монету, но мой сын сказал мне, что они пытают своих узников, и я так боюсь, что его будут пытать. Он хотел поехать туда (воевать за Украину – Ред.), потому что считал, что поступает правильно. Он был категорически против того, что происходило с украинским народом", — говорит 44-летний Скотт Андерсон.

Отец военного признался, что расплакался, когда получил видео, на котором его сын выглядит "напуганным и встревоженным".

В МИД Британии тогда заявили изданию, что "оказывают поддержку семье британца после сообщений о его задержании".

Как напоминает российское издание "Медиазона", Андерсон стал одним из первых иностранных граждан, попавших в плен во время операции ВСУ в Курской области.

Видео с допросом британца в ноябре прошлого года опубликовал один Z-каналов в Telegram. На записи молодой человек говорит, что служил с 2019 по 2023 год в армии Британии, после чего принял решение присоединиться к Иностранному легиону ВСУ.

Ранее российский солдат рассказал, как и по чьему приказу казнил украинского военнопленного на Курщине.

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