В РФ муж убил жену на глазах у детей, вернувшись с войны в Украине

В русском Заволжье, расположенном в Нижегородской области, муж убил жену на глазах. У собственных детей по возвращении из войны в Украину.

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Об этом пишет российское пропагандистское издание Mk.ru.

По данным издания свидетелями убийства стали дети 6 и 7 лет. Детей отправят в детский дом, поскольку родственники от них отказались.

Местные СМИ пишут, что в момент убийства, произошедшего 17 апреля, в квартире находились муж, жена и двое детей. Знакомые рассказали, что мужчина был раньше спокоен, но порой любил выпить.

Один из знакомых подозреваемого рассказал, что у него возникали проблемы в семье и на работе.

Даже когда он напивался, не было того, чтобы агрессия была. Ругался он там с женой, но это, мне кажется, в любой семье. Жена преимущественно кровь ему пила. Постоянно недовольна им была. У него с работой было тяжело. Он в аварии дважды был: были две ноги сломаны", — рассказал он.

Местный телеграмм-канал "Мой Нижний Новгород" со ссылкой на собственные источники пишет, что "муж, вернувшись из СВО, убил жену на глазах своих 2 детей (6 и 7 лет). Родственники от детей отказались, их отправят в детдом. Отказались они" и хоронить маму.Она лежала в морге несобранная.Соцзащита оказывает материальную помощь только родственникам.Соцзащита дает материальную помощь только родственникам, а мы чужие люди.Мы всем классом собираем средства, чтобы хотя бы похоронить ее.Хоронить тоже будем сами. объявили сбор средств, но на похороны не хватает. Дети в сильнейшем шоке от этого кошмара".

Напомним ранее сообщалось, что террорист и основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил двум эксбоевикам, рассказавшим о своих военных преступлениях в Украине , в частности, казни детей.

Кроме того, мы ранее информировали, что вагнеровцы рассказали жуткие подробности расстрела более 20 украинских детей и подростков в Бахмуте и Соледаре и подрыва ямы с более чем 50 ранеными пленными и так называемыми "отказниками".

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