В РФ на кладбище появились десятки новых могил десантников: о смерти половины из них даже не сообщали родным

В РФ на кладбище появились десятки новых могил десантников: о смерти половины из них даже не сообщали родным

В российском Ульяновске с начала нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года на кладбище появились десятки новых могил десантников.

На Заволжском кладбище Ульяновские волонтеры сфотографировали 42 могилы с датами смерти после 24 февраля 2022 года, почти все надгробия украшены флагами ВДВ, а на фото – военные в форме воздушно-десантных войск РФ.

Об этом сообщают РосСМИ.

Как отмечается, о смерти не менее 21 из 42 не сообщали ни родственники, ни СМИ. Российские журналисты сообщают, что в Ульяновске базируется 31 гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада, и многие из похороненных служили именно в этом подразделении. Вероятно, там же служили и другие десантники.

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В общей сложности, по подсчетам журналистов, 31 бригада ВДВ РФ потеряла погибшими не менее 52 человек, в том числе командира батальона, подполковника Дениса Ягидарова. Место гибели десантников упоминаются в городе Гостомеле под Киевом и Волновахе в Донецкой области.

Между тем, официальная Москва тщательно скрывает свои потери в войне против РФ и за все это время лишь дважды отчитывалась о военных, которых ликвидировали ВСУ.

Напомним, по состоянию на 1 июня общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 30,7 тысяч человек.

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