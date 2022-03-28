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В РФ набирают граждан для формирования подразделений "добровольцев" на захваченных территориях — Генштаб ВСУ

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В РФ набирают граждан для формирования подразделений "добровольцев" на захваченных территориях — Генштаб ВСУ

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Россиян привлекают для обеспечения оккупационного "порядка" на захваченных территориях.

В целях восполнения потерь личного состава, военными комиссариатами на территории российской федерации продолжается осуществление набора граждан для формирования так называемых подразделений "добровольцев", которые будут привлекаться для обеспечения оккупационного "порядка" на захваченных территориях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Основные требования к кандидатам – удовлетворительное состояние здоровья. Опыт прохождения военной службы не обязателен.

Также принимают лиц со снятой судимостью.

Напомним, "Укргазбанк" предлагает 100 тысяч рублей наличными российским оккупантам, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием.

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