В РФ началась скрытая мобилизация резервистов, а ВСУ отразили 7 атак на Донбассе: сводка штаба

В РФ началась скрытая мобилизация резервистов, а ВСУ отразили 7 атак на Донбассе: сводка штаба

Российских резервистов привлекают слухами о возможности обогащения на войне с Украиной за счет грабежа и мародерства мирного населения.

В России началась скрытая мобилизация резервистов, чтобы привести воинские части в штаты военного времени.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 4 апреля.

Скрытая мобилизация в РФ

При осуществлении отбора предпочтение отдается лицам с боевым опытом. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Поощряют резервистов материальным обеспечением. Кроме того, среди россиян распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.

Командование вооруженных сил РФ рассчитывает привлечь при мобилизации около 60 тысяч человек.

Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.

Донбасс

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отразили семь вражеских атак, уничтожили две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.

Авиация

Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки поразили 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35), один вертолет и две крылатые ракеты. Также был поврежден воздушный пункт управления на базе Ил-22. Российские пилоты совершили аварийную посадку на аэродроме Ростов.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

"Истребители Воздушных Сил предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации", – говорится в сообщении.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, увиденное ошеломило – оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

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