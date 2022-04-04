В РФ началась скрытая мобилизация резервистов, а ВСУ отразили 7 атак на Донбассе: сводка штаба

Российских резервистов привлекают слухами о возможности обогащения на войне с Украиной за счет грабежа и мародерства мирного населения.
В России началась скрытая мобилизация резервистов, чтобы привести воинские части в штаты военного времени.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 4 апреля.
Скрытая мобилизация в РФ
При осуществлении отбора предпочтение отдается лицам с боевым опытом. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.
Поощряют резервистов материальным обеспечением. Кроме того, среди россиян распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.
Командование вооруженных сил РФ рассчитывает привлечь при мобилизации около 60 тысяч человек.
Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.
Донбасс
На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отразили семь вражеских атак, уничтожили две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.
Авиация
Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки поразили 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35), один вертолет и две крылатые ракеты. Также был поврежден воздушный пункт управления на базе Ил-22. Российские пилоты совершили аварийную посадку на аэродроме Ростов.
Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.
"Истребители Воздушных Сил предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации", – говорится в сообщении.
Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, увиденное ошеломило – оккупанты устроили геноцид на территории Украины.
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