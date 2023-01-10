В РФ назначили нового главу штаба Сухопутных войск, которого критикует Кадыров

Генерал-полковник Александр Лапин, которого в России критиковали за провалы на фронте, назначили начальником главного штаба Сухопутных войск РФ.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Лапин ранее командовал группой войск "Центр". Его работу на этой должности критиковал Рамзан Кадыров.

По данным источника, обязанности генерал-полковник выполняет уже не менее полутора месяцев.

Что известно об Александре Лапине

Лапин в начале полномасштабного вторжения РФ командовал наступлением на Чернигов и Сумы, его группировка также участвовала в боях за Лисичанск (Луганская область).

В конце октября 2022 стало известно, что Лапина отстранили от должности командующим группировкой войск "Центр".

Кроме того, в начале октября Кадыров обвинил Лапина в потере оккупантами Лимана Донецкой области.

Также известно, что Александр Лапин наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на Сумы и Чернигов.

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