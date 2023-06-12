В РФ назвали новые условия для переговоров – хотят еще три области Украины

Россия выдвинула новое условие для начала переговоров – Украина должна "передать в состав РФ" Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области.

Об этом заявил член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор от "республики" Крым Сергей Цеков, пишет ОМП URA.ru.

"Не думаю, что они очень быстро и публично согласятся на переговоры. Я по себе сужу, но если нам и вести переговоры, то относительно того, чтобы в состав России Украина еще передала Николаевскую и Одесскую области. Тогда еще можно проводить какие-то переговоры. По большому счету и Харьковскую область. Это может быть стартовая позиция для переговоров", — заявил он.

Цеков также добавил, что вопросы "демилитаризации, денацификации, а также нейтральный статус с повестки дня не снимаются".

Напомним, у Зеленского прокомментировали заявления России по поводу переговоров с Украиной.

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