В РФ осталось 25% ракет: может ли Путин еще нанести массированный удар по Украине

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в российской армии осталось всего 25% арсенала ракет. Как он считает, Путин еще может нанести массированный ракетный удар по Украине, но это будет "самоубийством".

Такое мнение Арестович выразил в эфире "Фейгина LIVE".

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"Возможно, два-три раза они попытаются нанести такие же удары. Еще по сто ракет позапускают разово, после таких ударов у них останется 400 ракет всех типов. А это вообще ничего. Это все равно, что ползти в бой, имея полтора рожка, чистое самоубийство", — добавил Арестович.

Советник ОП отметил, что ВС РФ в ближайшее время не сможет восстановить запасы ракет.

"Российский Генштаб и Путин сейчас похожи на двух мужиков, вышедших из казино, один полностью голый, второй в трусах. И голый, Путин, возвращается в Генштаб и говорит: "Знаешь, за что я тебя всегда уважал? За то, что ты всегда можешь вовремя остановиться", — пошутил Арестович.

Сколько ракет осталось в России

По данным Минобороны, Россия имеет еще более 600 ракет разных типов, в том числе: 124 ракеты для "Искандеров", 272 "Калибра", 213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Глава ведомства отметил, что страна-агрессорка потратила уже две трети своего ракетного арсенала.

К слову, до начала полномасштабной войны РФ имела 900 ракет для "Искандеров" наземного базирования, 500 ракет типа "Калибр" морского базирования и 444 крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101 и Х-555.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на вооружении РФ осталось 25-28% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения ее войск в Украину 24 февраля.

Сколько ракет использовала Россия

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