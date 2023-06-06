В РФ похвастались, что добровольцы ушли из Белгородщины: что говорят сами повстанцы (видео)

Губернатор Белгородской области записал видеообращение, в котором заверил, что на территории его региона по состоянию на сегодняшний день "противника нет".

"Многие спрашивают о Новой Таволжанке. На территории Новой Таволжанки противника нет", – заявил Гладков.

При каких обстоятельствах загадочный "противник" покинул территорию Белгородской области в целом и Новую Таволжанку, в частности, Гладков не уточнил.

Повстанцы РДК и легион "Свобода России" записали видеообращение с территории России, в котором опровергли сказанное российским губернатором.

"Довольно предполагаемо, что Москву судьба провинции не интересует, а господин Гладков контроль над ситуацией потерял: в Шебекино орудуют мародеры, Новая Таволжанка просто брошена. Московские власти перебросили ответственность на власть региональную, а региональные власти просто не в состоянии контролировать свою подшефную территорию. Бойцам РДК не с кем говорить, поэтому мы берем власть в свои руки", – сказал командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин.

В свою очередь, бойцы легиона "Свобода России" показали кадры работы своего минометного расчета из Шебекинского района.

"Группа отработала по артиллеристам (путинского – Ред.) режима, которые продолжают бить по мирным домам. В отличие от них, мы не используем тактику выжженной земли, а работаем аккуратно: мы пришли освобождать Россию и защитить ее, а не стереть с лица земли", – говорится в сообщении.

В РФ заявили, что вытеснили добровольцев из Белгородщины: повстанцы отрицают

Напомним, в воскресенье, 4 июня, российские добровольцы заявили о том, что они зашли в пригород Шебекино в Белгородской области РФ. В подтверждение легион "Свобода России" показал новые видео боев с армией РФ на территории Белгородской области вблизи Шебекино.

Вчера, 5 июня, в РФ признали, что не контролируют "Новую Таволжанку" на Белгородщине. Также в Новой Таволжанке российскими добровольцами был убит старший оперативной группировки Белгород полковник Андрей Стесев.

Читайте также: