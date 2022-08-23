"В РФ помешаны на символизме": политолог рассказал, о чем предупреждают власти и ВСУ перед Днем Независимости

По словам эксперта, как власти, так и представители ВСУ делают правильные заявления.

Атмосфера вокруг 24 августа по интенсивности предупреждений об угрозе чем-то напоминает информационный поток перед 24 февраля, с тем лишь отличием, что сейчас люди относятся внимательно к таким прогнозам.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире ТСН рассказал, как лично относится к таким предупреждениям: как инструмент сделать людей более ответственными или действительно, как невероятной опасности.

"Информационный фон очень правильный. И власть, и представители ВСУ делают правильные заявления. Люди привыкли к той атмосфере, в которой мы находимся. Враг может этим воспользоваться, особенно учитывая тот факт, что в РФ помешаны на символизме. Надо крайне внимательно относиться к тому., о чем предупреждают. Лучше несколько дней вовремя реагировать на предупреждения и сигналы тревоги", — отметил Рейтерович.

Напомним, у Зеленского разоблачили коварные планы оккупантов ко Дню Независимости.

А на саммите Крымской платформы премьер Британии Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир хочет захватить всю территорию Украины, как это сделал с Крымом 2014 года.

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