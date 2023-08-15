В РФ помиловали зека, расчленившего свою сожительницу: три месяца провоевал против Украины

Мать бывшего оккупанта-убийцы заявила, что гордится сыном и что "перед Богом он сейчас чист".

В России 40-летний зек, который убил и разчленил свою сожительницу, вышел на свободу после того, как три месяца провоевал против Украины.

Об этом пишет российское пропагандистское издание 29.ru.

В марте 2021 года житель города Новодвинск Архангельской области Вячеслав Самойлов убил и расчленил свою партнершу Ольгу Шлямину.

Самойлов ударил женщину, из-за чего она упала на пол, ударилась затылком и умерла. Затем он расчленил тело убитой ножовкой. Голову и кисти мужчина уничтожил. Остатки обезглавленного тела нашли в лесу.

Мать Самойлова рассказала, что ее сын вышел из колонии и отправился на войну убивать украинцев. На фронте он пробыл около трех месяцев, получил ранение и вернулся домой с помилованием. Также против Украины воюет и младший брат зека.

Мать Самойлова говорит, что своимы синовьями гордится: "Про то, что искупить вину, конечно, знаю, что доля вины его есть. И, как говорится, перед Богом он сейчас чист. Он освобожден, у него помилование. Жизнь с белого листа. Так случилось просто. Ни от чего не застрахован, правильно?".

Ранее сообщалось, что в РФ депутат избежал наказания за жестокое убийство жены, вступив в ЧВК "Вагнер".

Читайте также: