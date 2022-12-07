В РФ повредили важную транссибирскую магистраль: Арестович говорит о причастности Легиона "Свобода России"

Транссибирская магистраль соединяет европейскую часть РФ с Сибирью и Дальнем Востоком.
Вблизи Красноярска на Транссибирской железнодорожной магистрали неизвестные повредили несколько электроподстанций.
Об этом сообщает Управление Стратегических коммуникаций ВСУ.
Сожжено несколько распределительных щитков сигнальной и блокировочной систем автоматики. Информация дополнительно уточняется.
Что сказал Арестович
Советник офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным сообщил, что к этому инциденту причастен Легион "Свобода России".
"Неизвестные партизаны уничтожили четыре устройства сигнальной и блокировочной систем, без которых нельзя эксплуатировать железную дорогу. Это прямые последствия мобилизации. Партизаны работают с поездами, которые в том числе опрокидывают мобилизованных с Дальнего Востока, особенно зэков для ЧВК "Вагнер". "Это Легион "Свобода России" – его внутренние ячейки", – сказал Арестович.
Транссибирская магистраль – это главная и важнейшая железнодорожная артерия РФ, соединяющая ее европейскую часть с Сибирью и Дальним Востоком.
Ранее сообщалось, что в России после объявления мобилизации стали чаще гореть военкоматы. А в Московской области один из военкоматов подожгли уже второй раз с начала полномасштабного вторжения.
Есть даже случай, когда мужчина выстрелил в военкома. Инцидент произошел в городе Усть-Илимске Иркутской области 26 сентября. 25-летний местный житель Руслан Зинин выстрелил в военкома. Он приказал всем собравшимся покинуть зал, а затем открыл огонь.
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