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В РФ повредили важную транссибирскую магистраль: Арестович говорит о причастности Легиона "Свобода России"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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В РФ повредили важную транссибирскую магистраль: Арестович говорит о причастности Легиона "Свобода России"

Фото: Сергей Гайдай

Транссибирская магистраль соединяет европейскую часть РФ с Сибирью и Дальнем Востоком.

Вблизи Красноярска на Транссибирской железнодорожной магистрали неизвестные повредили несколько электроподстанций.

Об этом сообщает Управление Стратегических коммуникаций ВСУ.

Сожжено несколько распределительных щитков сигнальной и блокировочной систем автоматики. Информация дополнительно уточняется.

© СтратКом ВСУ
Фото: СтратКом ВСУ

Что сказал Арестович

Советник офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным сообщил, что к этому инциденту причастен Легион "Свобода России".

"Неизвестные партизаны уничтожили четыре устройства сигнальной и блокировочной систем, без которых нельзя эксплуатировать железную дорогу. Это прямые последствия мобилизации. Партизаны работают с поездами, которые в том числе опрокидывают мобилизованных с Дальнего Востока, особенно зэков для ЧВК "Вагнер". "Это Легион "Свобода России" – его внутренние ячейки", – сказал Арестович.

Транссибирская магистраль – это главная и важнейшая железнодорожная артерия РФ, соединяющая ее европейскую часть с Сибирью и Дальним Востоком.

Ранее сообщалось, что в России после объявления мобилизации стали чаще гореть военкоматы. А в Московской области один из военкоматов подожгли уже второй раз с начала полномасштабного вторжения.

Есть даже случай, когда мужчина выстрелил в военкома. Инцидент произошел в городе Усть-Илимске Иркутской области 26 сентября. 25-летний местный житель Руслан Зинин выстрелил в военкома. Он приказал всем собравшимся покинуть зал, а затем открыл огонь.

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Дата публикации
Просмотры
2320
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