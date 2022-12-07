В РФ повредили важную транссибирскую магистраль: Арестович говорит о причастности Легиона "Свобода России"

Вблизи Красноярска на Транссибирской железнодорожной магистрали неизвестные повредили несколько электроподстанций.

Об этом сообщает Управление Стратегических коммуникаций ВСУ.

Сожжено несколько распределительных щитков сигнальной и блокировочной систем автоматики. Информация дополнительно уточняется.

Фото: СтратКом ВСУ

Что сказал Арестович

Советник офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным сообщил, что к этому инциденту причастен Легион "Свобода России".

"Неизвестные партизаны уничтожили четыре устройства сигнальной и блокировочной систем, без которых нельзя эксплуатировать железную дорогу. Это прямые последствия мобилизации. Партизаны работают с поездами, которые в том числе опрокидывают мобилизованных с Дальнего Востока, особенно зэков для ЧВК "Вагнер". "Это Легион "Свобода России" – его внутренние ячейки", – сказал Арестович.

Транссибирская магистраль – это главная и важнейшая железнодорожная артерия РФ, соединяющая ее европейскую часть с Сибирью и Дальним Востоком.