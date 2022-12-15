В РФ предлагают не наказывать за уголовные преступления в Украине: Госдума приняла законопроект в первом чтении

В Дерджуме РФ предлагают снять ответственность за преступления на временно оккупированных территориях Украины, совершенных до 30 сентября 2022 года в пользу "интересов РФ".

Депутаты Госдумы Российской Федерации приняли в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления на временно оккупированных территориях Украины, если они были совершены для "защиты интересов России".

Как пишет "Крым. Реалии", в пояснительной записке к законопроекту отмечено, что закон будет касаться преступных действий, совершенных до 30 сентября 2022 года в частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Какие уголовные преступления должны трактоваться как совершенные в пользу России, в документах не указано.

Кроме того, согласно проекту закона, преступлениями не будут считаться действия, ответственность за которые предусмотрена законодательством Украины, "если они содержат признаки преступления, предусмотренного УК РФ, но были направлены на защиту интересов Российской Федерации и граждан и организаций РФ" у вышеперечисленных временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщает "Коммерсантъ", согласно законопроекту, на временно захваченных территориях Украины не предусматривается действия судов присяжных по меньшей мере до 2027 года. Также Россия отказывается от возмещения ущерба, нанесенного жителями территорий до их оккупации.

Авторами этого законопроекта являются член Совета Федерации РФ Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Поправки к законопроекту будут приниматься до 17 декабря.

"Страна по сути заявляет: "Совершайте любые преступления в защиту моих интересов, я вам все прощу". Это просто дичь", — цитирует слова юриста Михаила Беньяша издание "Адвокатская улица".

Попытка аннексии четырех областей Украины

30 сентября в Кремле президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведённых оккупантами в этих регионах.

Позже Путин издал очередной бред о том, что результаты псевдореферендумов на захваченных территориях Украины были якобы прозрачными и "не подлежат никакому сомнению".

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

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