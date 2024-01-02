В РФ придумали "уничтожение бункера" с замом Залужного: что говорят в ВСУ

В Страткоме ВСУ заверили, что такие фейки не имеют ничего общего с реальностью.

Российские пропагандисты распространяют новые абсурдные фейки. Так, сегодня россияне придумали, что во время ракетной атаки, был уничтожен бункер и заместитель Валерия Залужного.

"Уничтожен подземный командный пункт, на котором находился заместитель Залужного", – писали пропагандистские издания. Как звали заместителя, конечно, никто не сказал.

Что говорят в ВСУ

В ВСУ в свою очередь опровергли российский фейк о поражении ракетой бункера, где находился заместитель главкома Залужного.

"Российские пропагандисты активно распространяют "информацию" о якобы поражении во время ракетного обстрела Киева бункера, где находился заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Такие заявления являются очередным фейком российской государственной пропаганды, не имеющим ничего общего с реальностью", — говорится в сообщении.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ призвали использовать информацию из официальных источников.

Что говорит военный эксперт Коваленко

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал эту информацию.

"После провала ракетного удара по Киеву российские пропагандистские СМИ пытаются натягивать сову на глобус", — пишет он.

Коваленко напомнил, что Валерия Залужного российская пропаганда прятала "уже 100 500 раз".

Напомним, что в РФ уже неоднократно публиковали фейки о якобы ликвидации представителей военного и политического руководства страны, в том числе главкома ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и главы ГУР Кирилла Буданова.

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