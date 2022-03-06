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В РФ пригрозили новыми ударами по Украине: какие объекты под угрозой

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В РФ пригрозили новыми ударами по Украине: какие объекты под угрозой

Associated Press

Россия готовится атаковать украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Министерство обороны России анонсировало удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Учитывая это, в Минобороны РФ призвали персонал украинских заводов ОПК покинуть территорию своих предприятий.

"В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут осуществлять высокоточное оружие поражения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Чтобы избежать угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК, заранее предупреждаем о запланированных ударах по таким объектам", — сказано в сообщении.

Заметим, что судя по тактике российских оккупантов, варварски атакующих Украину от 24 февраля, под угрозой могут оказаться мирные люди городов, где расположены цели захватчиков.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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