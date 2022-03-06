В РФ пригрозили новыми ударами по Украине: какие объекты под угрозой

В РФ пригрозили новыми ударами по Украине: какие объекты под угрозой

Россия готовится атаковать украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Министерство обороны России анонсировало удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Учитывая это, в Минобороны РФ призвали персонал украинских заводов ОПК покинуть территорию своих предприятий.

"В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут осуществлять высокоточное оружие поражения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Чтобы избежать угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК, заранее предупреждаем о запланированных ударах по таким объектам", — сказано в сообщении.

Заметим, что судя по тактике российских оккупантов, варварски атакующих Украину от 24 февраля, под угрозой могут оказаться мирные люди городов, где расположены цели захватчиков.