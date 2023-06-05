В РФ признали, что не контролируют Новую Таволжанку в Белгородской области: какая ситуация в селе

Добровольцы объяснили, что Новая Таволжанка – не какая-то глухая заброшенная деревня, а населенный пункт с населением около 5 тыс. человек.

Бойцы Русского добровольческого корпуса контролируют село Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области.

РДК записал видео для подтверждения того, что в селе сейчас нет представителей путинского режима. Добровольцы подчеркнули, что в населенном пункте сейчас находятся исключительно их военные – другой власти там нет.

"Новая Таволжанка по-прежнему не интересует ни региональную, ни федеральную власть. Единственную власть в поселке составляют силы РДК. Судьба России за пределами МКАД (Московская кольцевая дорога. – Ред) не волнует живущих в чертн Садового Кольца, Барвихи, Новой Риги или Рублевки (элитные районы Москвы – Ред.), а у местных властей давно нет никакого контроля над ситуацией. Поэтому действуем мы", – говорится в подписи к видео.

На кадрах добровольцы объяснили, что Новая Таволжанка – не какая-то глухая заброшенная деревня, а населенный пункт с населением около 5 тыс. человек.

"Сейчас населенный пункт пуст – здесь находятся только бойцы Русского добровольческого корпуса. Другой власти в этом регионе нет. Если господин Гладков (губернатор Белгородской области – Ред.) не может контролировать вверенную ему территорию, мы будем говорить с его руководством в Москве", – отметил командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин.

Новая Таволжанка на карте / Фото: Google Maps

Губернатор Гладков признал, что власти РФ не контролируют Новую Таволжанку. По его словам, в селе могут находиться около 100 гражданских лиц, но из-за обстрела местные власти не могут эвакуировать их.

"Сегодня мы пока туда войти не можем. Около 100 человек там находились по докладу главы округа, но обстрел последних двух дней нам не позволяет уточнить информацию. Надеюсь, как ситуация изменится, мы сможем убедить людей покинуть населенный пункт", – заявил Гладков.

Ранее сообщалось, что в Новой Таволжанке был убит старший оперативной группировки Белгород полковник Андрей Стэсев.

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