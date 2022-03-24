В РФ призывают офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из-за значительных потерь — Генштаб

Военное руководство РФ пытается увеличить численность войск, поскольку несет огромные потери в войне против Украины.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 24 марта по российскому вторжению в Украину.
По данным Генштаба, враг продолжает нести существенные потери, поэтому для их пополнения россияне призывают офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных.
Сохраняется практика привлечения наемников, набор которых осуществляют русские частные военные компании.
С целью восстановления боеспособности, руководством вооруженных сил РФ также принят ряд решений о снятии с хранения и направления в воинские части, которые восстанавливают боеспособность, устаревшей бронетехники.
Напомним, Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне в Украине на стороне РФ.
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