В РФ продолжается скрытая мобилизация для дальнейшей войны: военный рассказал о намерениях врага на фронте

Россияне продолжают совершать скрытую мобилизацию и не собираются прекращать войну. А то, что они замедляют свое движение на линии фронта, не связано с их решениями, а значит об удачной ликвидации их стратегических составов, НПЗ и нефтебаз.

Об этом сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Эспрессо".

Он пояснил, что удары ВСУ вглубь территории РФ, которые приводят к ряду логистических и ресурсных проблем для оккупантов, являются причинами уменьшения интенсивности наступления россиян на фронте.

"Снижение скорости продвижения врага точно не связано с их решениями. Это ситуация, которая не зависит от них. К этому привело то, что мы начали массово уничтожать их стратегические составы, также одна из причин — их постоянные штурмовые действия, где они не жалеют ни техники, ни личного состава", – сказал он.

Тимочко также напомнил, что в ходе интенсивных боев было уничтожено большое количество вражеской техники и артиллерии, а также НПЗ и нефтебаз на территории РФ, что также повлияло на возможности врага.

"Следовательно, это влияет на прямое и косвенное финансирование российской армии. Соответственно это влияет на логистические способности врага, обеспечение, которое в свою очередь напрямую оказывает влияние и на их продвижение по линии фронта", — пояснил Тимочко.

Он подчеркнул, что не следует забывать о скрытой мобилизации на территории РФ, поэтому враг "готовится вести войну дальше".

Тем временем в DeepState оценили ситуацию после оккупации врагом Курахово. А командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что РФ пошла на штурм вблизи Антоновского моста.

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