В РФ происходит противостояние за должности в Минобороны – американские аналитики назвали причины

В России так называемая оппозиционная "фракция" в Минобороны, вероятно, пытается сместить высших военных чиновников, публично критикуя их действия.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, российские блоггеры пожаловались, что заместитель министра обороны генерал-полковник Юнусбек Евкуров несколько месяцев назад побывал в Херсонском направлении и не выполнил своего обещания выделить оккупантам от 140 до 150 катеров для защиты островов в дельте Днепра.

Критика блоггеров в адрес Евкурова обрушилась после увольнения 27 апреля заместителя министра обороны России в тылу генерал-полковника Михаила Мизинцева. Сообщалось, что Мизинец был уволен после того, как командующий Воздушно-десантными войсками РФ и связанный с ЧВК "Вагнер" генерал-полковник Михаил Теплинский проинспектировал войска Северного флота, обнаружив серьезные проблемы со снабжением.

Теплинский, как сообщается, принял на себя командование российскими войсками на юге Украины в середине апреля и, возможно, использует свое новое назначение для увольнения чиновников Минобороны России, мотивируя это тем, что они не в состоянии должным образом обеспечивать оккупационные войска.

Напомним, в ISW сообщали, что Минобороны России изменило свою риторику об обстрелах Украины.

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