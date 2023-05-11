В РФ пропагандисты призывают убить 2 млн украинцев: "всех носителей украинской идеи"

Пропагандисты Красовский и Апачев обсуждали, какое количество украинцев еще должны убить россияне.

Российские пропагандисты заявляют, что оккупантам необходимо уничтожить два миллиона украинцев.

Об этом говорили Антон Красовский, ранее призывавший "топить украинских детей в Тисе" и коллаборант из Мариуполя Аким Апачев, "прославившийся" тем, что снял клип на руинах "Азовстали" на песню "Пливе кача" на украинском языке.

Красовский: "Ты сказал, надо убить два миллиона украинцев",

Апачев: "Надо убить всех носителей украинской идеи".

Красовский: "Ты сказал – 10%. И это я еще уменьшил население Украины".

Апачев: "Я думаю, не так много. Тысяч 50 надо убить еще".