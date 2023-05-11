В РФ пропагандисты призывают убить 2 млн украинцев: "всех носителей украинской идеи"

Пропагандисты Красовский и Апачев обсуждали, какое количество украинцев еще должны убить россияне.
Российские пропагандисты заявляют, что оккупантам необходимо уничтожить два миллиона украинцев.
Об этом говорили Антон Красовский, ранее призывавший "топить украинских детей в Тисе" и коллаборант из Мариуполя Аким Апачев, "прославившийся" тем, что снял клип на руинах "Азовстали" на песню "Пливе кача" на украинском языке.
Красовский: "Ты сказал, надо убить два миллиона украинцев",
Апачев: "Надо убить всех носителей украинской идеи".
Красовский: "Ты сказал – 10%. И это я еще уменьшил население Украины".
Апачев: "Я думаю, не так много. Тысяч 50 надо убить еще".
Напомним, что в октябре прошлого года российский пропагандист Антон Красовский в эфире прокремлевского канала Russia Today рассуждал, как нужно уничтожать украинских детей.
Такие слова Красовского вызвали недовольство даже у самих пропагандистов и простых россиян, назвавших его украинским "шпионом".
Красовский уже призывал к геноциду украинцев, за что в Украине против него было завершено досудебное расследование.
После гибели пропагандиста Владлена Татарского Красовский заныл, что его взорвут.