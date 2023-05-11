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В РФ пропагандисты призывают убить 2 млн украинцев: "всех носителей украинской идеи"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
452
Время на прочтение
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В РФ пропагандисты призывают убить 2 млн украинцев: "всех носителей украинской идеи"

Пропагандисты Кремля Красовский и Апачев

Пропагандисты Красовский и Апачев обсуждали, какое количество украинцев еще должны убить россияне.

Российские пропагандисты заявляют, что оккупантам необходимо уничтожить два миллиона украинцев.

Об этом говорили Антон Красовский, ранее призывавший "топить украинских детей в Тисе" и коллаборант из Мариуполя Аким Апачев, "прославившийся" тем, что снял клип на руинах "Азовстали" на песню "Пливе кача" на украинском языке.

Красовский: "Ты сказал, надо убить два миллиона украинцев",

Апачев: "Надо убить всех носителей украинской идеи".

Красовский: "Ты сказал – 10%. И это я еще уменьшил население Украины".

Апачев: "Я думаю, не так много. Тысяч 50 надо убить еще".

Напомним, что в октябре прошлого года российский пропагандист Антон Красовский в эфире прокремлевского канала Russia Today рассуждал, как нужно уничтожать украинских детей.

Такие слова Красовского вызвали недовольство даже у самих пропагандистов и простых россиян, назвавших его украинским "шпионом".

Красовский уже призывал к геноциду украинцев, за что в Украине против него было завершено досудебное расследование.

После гибели пропагандиста Владлена Татарского Красовский заныл, что его взорвут.

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Дата публикации
Просмотры
452
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