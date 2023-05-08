В РФ провели серию перестановок в верхушке армии: в ГУР объяснили, с чем это связано

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов пояснил, что недавние перестановки в верхушке армии России связаны с тем, что "большое" наступление оккупантов фактически провалилось.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Прежде всего, это связано с провалом так называемого "большого" зимнего наступления, которое, собственно, ничем так и не закончилось. То есть цели, задачи по оккупации украинского Донбасса и выходу на админграницы Донецкой и Луганской области — провалены. Бои за Бахмут, которые стали катастрофическими с точки зрения потерь живой силы и техники для рашистов, продолжаются. Собственно, колоссальная пиар-кампания по большому наступлению закончилась с точки зрения результатов абсолютно никудышным пшиком", — отметил он.

Андрей Юсов также отметил, что перестановки в России продолжаются и будут продолжаться. Верхушка Кремля ищет крайних и виновных. Однако ответственные за провалы армии РФ именно те люди, которые ставят перед оккупантами цели, которые невозможно достичь и выполнить.

"Безусловно, это начиная с полномасштабного вторжения 24 февраля, когда до сих пор "все идет по плану". Тем не менее, мы видим перестановки и на уровне руководителя оккупационной армии в Украине, когда Суровикина меняют на Герасимова. С самым Герасимовым сейчас сложнее, потому что если уж его наказывать за неисполнение нелепых приказов, то кто тогда выше остается? Ну разве сам Шойгу без дня боевого опыта или так называемый Владимир Путин?", — резюмировал представитель ГУР.

Напомним, в ГУР считают, что за Евгения Пригожина могут "бороться" разные среды в РФ.

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