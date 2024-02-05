В РФ работников завода заставляют спонсировать "СВО" и угрожают увольнением – ЦНС

В Курске рабочих завода заставляют сбрасываться на нужды оккупантов.

Руководство завода "Электроагрегат", расположенного в Курске, потребовало от рабочих предприятия сдавать деньги на нужды "СВО".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным источников, работники всех уровней были уведомлены о необходимости написать заявление об удержании из зарплаты за январь 2024 года суммы среднедневного заработка.

Это вызвало возмущение работников, начались коллективные жалобы, но в ответ руководство предприятия начало угрожать, предлагать увольняться или идти на войну.

Напомним, Россия увеличивает расходы на войну – разведка Великобритании назвала источники средств.

Читайте также: