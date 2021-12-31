В РФ рассказали, сколько военных будет дежурить у границ Украины в новогоднюю ночь

Речь идет о военных, дислоцированных в Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской областях РФ.
В новогоднюю ночь около двух тысяч российских солдат останутся на боевом посту возле границ Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Речь идет о частях Западного военного округа России, который граничит с Украиной.
"Почти 2 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа в новогоднюю ночь будут находиться на боевом посту в частях и соединениях, дислоцированных в Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях", — говорится в сообщении.
На боевом дежурстве будут находиться специалисты танковых, мотострелковых, артиллерийских, ракетных, инженерных, радиотехнических и тыловых подразделений, военнослужащие зенитно-ракетных подразделений и специалисты РЭБ (радиоэлектронной борьбы — Ред.).
Особое внимание дежурные будут обращать на "недопущение диверсии" и "противодействие терроризму".
Напомним, 30 декабря президент США Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.
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