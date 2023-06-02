В РФ разборки между соратниками Пригожина и Кадырова: вспомнили, как воевали друг против друга

Этот "жабогадюкинг" прокомментировал террорист Гиркин, который критикует и Пригожина, и (в меньшей мере) Кадырова.

В РФ вспыхнул скандал межуду соратниками сканадального главы Чечни Рамзана Кадырова и владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В деталях громкой истории разбирался ТСН.ua.

Все началось с того, что комментируя вопрос о передислокации "кадыровцев" Пригожин заявил, что не знает, где находятся и чем занимаются на чеченские боевики "Ахмат".

Соратники Кадырова наехали на Пригожина

В РФ "правая рука" Рамзана Кадырова и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, после того как Пригожин едко отозвался о работе боевиков "Ахмат".

"Женя, ты не понимаешь, и ты не должен понимать (чем занимается "Ахмат" – Ред.). Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, мы тебе объясним, что тебе непонятно. Это раз", — заявил Делимханов.

Адам Делимханов и Рамзан Кадиров/ Фото: росСМИ

Он обвинил Пригожина в том, что тот угробил под Бахмутом неоправдано огромное количество оккупантов.

"Ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего. Мы все знаем, сколько людей положили в направлении Бахмута за 7—8 месяцев, ты был руководителем. Хватит тебе болтать. Говори место. Хватит уже" — добавил Делимханов.

Второй соратник Кадырова, председатель парламента Чечни Магомед Даудов и вовсе намекнул Пригожину на физическое отстранение.

Председатель оккупационного парламента Чечни Магомед Даудов / Фото: Википедия

"В своих заявлениях ты намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За такие слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке.

Не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания, самолеты, вертолеты, СЗО и т.д., ты еще заявляешь, что у тебя первая армия, у х**лов — вторая армия. Если такими темпами пойдешь дальше, то ничего хорошего не выйдет. Локацию скинь, и в любое время, в любом месте, как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и обсудим", — заявил Даудов.

Что ответил Пригожин

Пригожин ответил на угрозы двоюродного брата Кадырова и Адама Делимханова и второго соратника "дон-дона" Даудова.

Владелец ЧВК "Вагнер" не видит ничего предосудительного в своих словах об "Ахмате". На предложение встретиться "лицом к лицу" Пригожин ответил: "Все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться".

Соратник Пригожина припомнил, как воевал против чеченцев

В защиту Пригожина высказался сооснователь ЧВК "Вагнер", известный неонацист Дмитрий Уткин.

Уткин напомнил, что знаком с Даудовым со времен Чеченской войны и намекнул, что находились они по противоположные стороны баррикад.

"Откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на "ты" и "Женя". Самолеты, вертолеты, СЗО от вас мы лично не получали… Поговорить как "мужчина с мужчиной" всегда готовы. Тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне", — заявил Уткин.

"Денацификатор Украины" и заодно неонацист Дмитрий Уткин / Фото: Фото из социальных сетей

Отметим, что Даудов в 1-ю чеченскую войну воевал против России и, предав свой народ, перешел на сторону российских оккупантов в начале 2-й чеченской войны.

Пять копеек от Гиркина-Стрелкова

Тероррист и военный преступник Игорь Гиркин-Стрелков проккоментировал конфликт между "боярами" Пригожина и Кадырова.

По мнению террориста, Кадыров взвесил все возможные "плюсы и минусы" от коалиции с Пригожиным и счел его ненужным или вредным в качестве союзника.

"Группировка Пригожина не может предложить Кадырову то, что ему нужно (и уж точно ему на данный момент не нужна "смена системы", которую ускоряет своими действиями Пригожин. Кадыров продемонстрировал, что он не только против "военного и политического взлёта" "Повара", но и готов ему активно препятствовать. А это серьезно", — предположил Гиркин.

По мнению Стрелкова, за Пригожиным стоит группировка (первый заместитель руководителя Администрации президента РФ) Сергей Кириенко и братья Ковальчуки (ближайшие соратники Путина еще с петербургского периода).

Стрелков обратил внимание, что Пригожин ранее активно и публично искал союза с Кадыровым. Поэтому для него это — серьезный удар и вызов.

"И тут не получится ни по-угрожать, ни "поиграть кувалдой" (у чеченцев свои "кувалды" имеются и пользоваться они ими умеют давно и лучше", — размышляет террорист Гиркин.

Ранее политолог Олег Лесной заявил, что Евгений Пригожин — это "управляемый хаос на службе у Путина".

В тоже время российский оппозиционер Андрей Пионтковский считает, что Пригожин не является креатурой Путина. Напротив, глава "Вагнера" пытается начать свою политическую карьеру и захватить власть.

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