Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В РФ разгоняют фейк о "ликвидации" 300 бойцов ВСУ "вакуумной бомбой" — ГУР

Дата публикации
Просмотры
1047
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В РФ разгоняют фейк о "ликвидации" 300 бойцов ВСУ "вакуумной бомбой" — ГУР

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал об очередных российских фейках / Фото: скриншот с видео

Андрей Юсов назвал очередные заявления российской стороны полной чепухой.

В Минобороны России заявили, что якобы ликвидировали несколько сотен украинских военных одним ударом "вакуумной бомбы" по месту их дислокации. Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов развенчал очередной российский фейк и назвал его полной чепухой.

Об этом пишет CNN.

В субботу, 16 марта, российские СМИ распространили сообщение о докладе заместителя начальника Генштаба ВС РФ Алексея Кима главе российского Министерства обороны Сергею Шойгу. Ким отчитался о "точном ударе авиационным боеприпасом", а именно "бомбой с объемной детонацией", в результате которого якобы погибли до 300 бойцов ВСУ.

Пропагандисты объяснили, что речь идет об использовании "вакуумной бомбы". Однако подробностей, где именно произошел этот "меткий удар" в РосСМИ не сообщили, но рассказали, что был атакован "пункт дислокации националистического формирования "Кракен"".

В комментарии западным журналистам спикер украинской военной разведки Андрей Юсов отметил, распространенные сообщения являются "абсолютной чепухой и пропагандой".

По словам Юсова, сейчас распространяется еще один российский фейк об "убийстве 1500 украинских военных 15 марта в Курской и Белгородской областях".

По данным Института права и войны при Военной академии США, вакуумная бомба также известна как термобарическое оружие или топливно-воздушная взрывчатка. Разрушение от использования подобных боеприпасов вызывается взрывной волной, а также вакуумом, создаваемым в результате всасывания кислорода топливно-воздушной смесью для поддержания детонации.

Напомним, какие самые лживые фейки об Украине распространял Кремль в последнее время. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал, как "путинская машина лжи" пытается расшатать морально-психологическое состояние украинцев.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация