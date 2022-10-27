В РФ разрешили призывать на войну судимых за тяжкие преступления

Теперь на войну с Украиной оккупанты будут отправлять недавно отсидевших за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю.
Российская Госдума разрешила мобилизовывать людей с судимостью за тяжкие преступления.
Об этом говорится на сайте Госдумы РФ.
Теперь на войну с Украиной оккупанты будут отправлять недавно отсидевших за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю. Ранее призывать таких людей в рамках мобилизации было запрещено.
Как пишет ВВС, ранее мобилизации не подлежали сотни тысяч россиян - условно осужденных или освободившихся из колоний. До погашения судимости они должны были оставаться под надзором, периодически отмечаться, не покидать место жительства и соблюдать различные ограничения. Но теперь экс-зеков отправят как пушечное мясо на войну.
Запрет на мобилизацию сохраняется для осужденных за:
- преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- терроризм, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования;
- госизмену, сотрудничество с иностранным государством, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти.
"Настоящее время" уточняет, что судимые за тяжкие преступления против военной службы в период мобилизации, например дезертирство и неисполнение приказа, могут быть снова призваны на войну.
Все уголовники – на войну
Несмотря на объявленную мобилизацию, путинский режим до сих пор вербует на войну заключенных в российских колониях.
Так, российский олигарх и глава ЧВК "Вагнер" Пригожин снова засветился в колонни, где вербует зэков. Прошлое видео, где Пригожин агитировал зеков идти на войну, появилось еще перед объявлением мобилизации.
В ряды ЧВК олигарх брал всех подряд. В частности, он завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала.
Заключенных, воевавших в Украине и потерявших конечности Пригожин призвал возвращаться в строй после протезирования.