В РФ разрешили призывать на войну судимых за тяжкие преступления

Теперь на войну с Украиной оккупанты будут отправлять недавно отсидевших за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю.

Российская Госдума разрешила мобилизовывать людей с судимостью за тяжкие преступления.

Об этом говорится на сайте Госдумы РФ.

Теперь на войну с Украиной оккупанты будут отправлять недавно отсидевших за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю. Ранее призывать таких людей в рамках мобилизации было запрещено.

Как пишет ВВС, ранее мобилизации не подлежали сотни тысяч россиян - условно осужденных или освободившихся из колоний. До погашения судимости они должны были оставаться под надзором, периодически отмечаться, не покидать место жительства и соблюдать различные ограничения. Но теперь экс-зеков отправят как пушечное мясо на войну.

Запрет на мобилизацию сохраняется для осужденных за:

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

терроризм, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования;

госизмену, сотрудничество с иностранным государством, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти.

"Настоящее время" уточняет, что судимые за тяжкие преступления против военной службы в период мобилизации, например дезертирство и неисполнение приказа, могут быть снова призваны на войну.

Все уголовники – на войну

Несмотря на объявленную мобилизацию, путинский режим до сих пор вербует на войну заключенных в российских колониях.

Так, российский олигарх и глава ЧВК "Вагнер" Пригожин снова засветился в колонни, где вербует зэков. Прошлое видео, где Пригожин агитировал зеков идти на войну, появилось еще перед объявлением мобилизации.

В ряды ЧВК олигарх брал всех подряд. В частности, он завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала.

Заключенных, воевавших в Украине и потерявших конечности Пригожин призвал возвращаться в строй после протезирования.