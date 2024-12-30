В РФ школьницу отправили в СИЗО из-за фото бойцов РДК

В Петербурге 16-летнюю Еву Багрову взяли под стражу из-за фотографий, на которых изображены представители Российского добровольческого корпуса ВСУ. Эти снимки были признаны "запретными".

Об этом пишут росСМИ.

Ученица 8-го класса вывесила на школьном стенде фотографии бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК), воюющих на стороне Украины. На снимках были запечатлены основатель корпуса Денис Капустин и участник подразделения Алексей Левкин, оба из которых осуждены в России заочно и внесены в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга. Девушка подписала фотографии как "заслуженный герой России".

Она просила домашний арест, но суд избрал арест под стражей.

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