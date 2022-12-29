В РФ снова неспокойно, из строя был выведен ЗРК С-300: что известно

В России в Брянской области рано утром 29 декабря снова раздавались взрывы, в результате сообщается о повреждении ракетно-зенитной установки С-300.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и подтвердил сам губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, якобы на территории региона работала ПВО. Мол, говорит, отбивали атаку беспилотников.

По данным ASTRA, установка "С-300" была выведена из строя сегодня в 4:30 утра в районе поселка Рюхов.

Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, что у России есть проблемы с системами противовоздушной обороны средней дальности, поскольку ее объекты как внутри страны, так и на фронте остались без защиты.

В РФ в последнее время достаточно неспокойно. В оккупантов все чаще раздаются взрывы и загораются пожары на аэродромах и различных военных базах. В последний раз "хлопок" посетил РФ ночью 26 декабря, когда на военном аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв.

Там мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

Предыдущий раз после "хлопка" сообщалось о повреждении двух бомбардировщиков Ту-95, наносящих удары по Украине.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, инциденты в РФ являются "объективным следствием процесса под названием война".

Читайте также: