В РФ сняли ролик с профессиональными актерами, чтобы подорвать мобилизацию в Украине – ISW

Аналитики сообщили об усилиях Кремля, направленных на подрыв доверия украинцев к власти, подрыв мобилизации и на сеяние недовольства.

Россияне сняли пропагандистский видеоролик с профессиональными актерами о мобилизации в Украине, цель которого – подорвать доверие граждан к власти и мобилизационные усилия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Пророссийские каналы распространяют пропагандистское видео о мобилизации в Украине. Военные аналитики обратили внимание, что этот ролик отличается высокой стоимостью и кинематографическим изяществом. Это свидетельствует о том, что видео – продукт согласованной и хорошо обеспеченной ресурсами информационной операции.

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Как сообщили российские оппозиционные издания "Агентство" и "Медиазона", снятые на видео люди – профессиональные российские актеры, ранее участвовавшие в телевизионных шоу РФ.

Один из актеров отказался обсуждать свое участие в ролике, утверждая, что снимается только в фильмах, а не в рекламе.

В Институте отметили, что Кремль и раньше использовал высококачественные пропагандистские видеоролики как часть централизованных информационных операций.

"Характеристики этого недавнего видео указывают на то, что видео поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, подрыв мобилизационных усилий украинцев и на сеяние внутреннего недовольства", — отметили в ISW.

К слову, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал скандалы с работниками ТЦК и мобилизацией в Украине. Он отметил, что видео об "упаковке в бусы" принципиально не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям. В разных соцсетях – множество видео с вырванным из контекста содержанием. Это точно не Украине помогает победить в войне.

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