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В РФ сообщили об учениях ракетных войск с ядерным вооружением

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В РФ сообщили об учениях ракетных войск с ядерным вооружением

Иллюстрация / Фото: Associated Press

Россия решила провести учения с ядерным вооружением.

Россияне отрабатывают маневрирование и развертывание для выполнения стрельб в Ивановской области. К маневрам РФ привлечет тейковскую дивизию ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и будут использовать стратегические комплексы "Ярс".

Об этом заявило российское министерство обороны, пишут росСМИ.

Сообщается, что к обучению привлекут около тысячи военнослужащих, а также более 100 единиц техники. О том, будет ли во время обучения осуществлен пуск – не указывается.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, проведение маршей протяженностью до 100 км, рассредоточение агрегатов с изменением полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевой охраны", — говорится в сообщении.

РВСН – род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил.

Основой группировки РВСН являются современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяемой головной частью с маневровыми блоками индивидуального наведения.

Напомним, в Вооруженных силах Беларуси приступили к внезапной проверке сил реагирования.

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