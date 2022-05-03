В РФ сотрудники военно-промышленного комплекса жалуются на низкие зарплаты и увольняются — разведка

В России сотрудники военно-промышленного комплекса жалуются на низкие зарплаты и массово увольняются.
Это стало возможным благодаря санкциям и несостоятельности страны-агрессора финансировать работу гражданских работников ВПК.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
ГУР получило в свое распоряжение письмо от профсоюзной организации гражданского персонала Вооруженных сил РФ к руководителю российского правительства Михаилу Мишустину. Работники ВПК жалуются на то, что им не проводят индексацию зарплат, из-за чего увольняются работники.
"Авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом имеет устойчивый характер". Из-за этого происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников. Это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК. Официально профсоюз горячо поддерживает вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия, однако они не замечают взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и несостоятельности бюджета оккупантов финансировать их работу", — сообщает ГУР.
Напомним, РФ вывозит украинцев с временно оккупированных ими территорий для замещения коренного населения на российское, чтобы изменить социально-демографическую картину в регионе, чтобы переселить людей и держать их в рабских условиях как рабочую силу.
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