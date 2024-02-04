В РФ создали "элитный" штурмовой отряд из заключенных — подробности

В России сформировали новый специальный штурмовой отряд "Шторм гладиатор" из завербованных на войну против Украины заключенных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что это привилегированный полусекретный батальон, состоящий из нескольких сотен осужденных с боевым опытом, и назван "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак".

Командует батальоном осужденный за жестокое убийство экс-полицейский.

В это подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий.

Кроме этого, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и "кадыровцы" из подраздела собр "Ахмата", который является составляющей Росгвардии.

Напомним, в России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95, наносившего удары по Украине.

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