В РФ сожгли военкомат, чтобы людей не забирали на войну с Украиной

В РФ сожгли военкомат, чтобы людей не забирали на войну с Украиной

Мужчина якобы раскрасил ворота у здания в сине-желтые цвета.

В России мужчина сжег военкомат в поддержку Украины и чтобы уничтожить архив с личными делами призывников.

Об этом поджигатель анонимно поделился в одном из Telegram-каналов.

Инцидент произошел в городе Луховице Московской области. Кроме этого, мужчина покрасил ворота у здания в цвета флага Украины. Мужчина облил фасад военкомата бензином, разбил окна и бросал в них коктейли Молотова.

"Покрасил ворота в цвета флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев!", после чего перелез забор, облил фасад бензином, разбил окна и отправил в них коктейли Молотова. Целью было уничтожить архив с личными делами призывников, он располагается по этому поводу. части. Это должно помешать мобилизации в округе. Надеюсь, что не увижу своих одноклассников в плену или списках погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Москве задержаны участники антивоенных пикетов.