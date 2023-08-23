В РФ спорят о своих потерях от "украинской ДРГ" на Брянщине: от одного до 4-х погибших оккупантов

В свою очередь, украинская сторона не подтверждает факт захода наших защитников на территорию Брянской области.

Российские оккупанты пишут, что понесли потери в результате "захода украинской диверсионно-разведывательной группы" (ДРГ) на территорию Брянской области. ФСБ даже признало, что погиб один российский пограничник, однако пропагандистские телеграмм-каналы утверждают, что погибших больше.

О том, что украинская ДРГ якобы пересекла границу и зашла на территорию Брянской области, сообщал местный губернатор и ФСБ.

Первоначально брянский губернатор браво отчитывался, что "благодаря слаженным и героическим действиям" атака была отбита.

Однако похже ФСБ признала потери и даже опубликовала фото погибшего. Им оказался 23-летний пограничник родом из Чувашии Александр Николаев.

Погибший российский пограничник / Фото: Фото из социальных сетей

Однако по данным пропагандистского Telegram-канала "Досье Шпиона", ликвидированы, предварительно, четверо российских пограничников. Еще пять получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, что украинская сторона не подтверждает факт захода наших защитников на территории Брянской области и не комментирует эту информацию.

Напомним, что российские ДРГ периодически терроризируют пограничные громады Сумщины и Черниговщины. Так, в ночь на 15 августа оккупанты пытались проникнуть через Новгород-Северскую территориальную громаду на Черниговщине.

Читайте также: