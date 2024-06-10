В РФ стало меньше защищенных территорий после разрешения Запада бить по ним — ISW

До сих пор страны Запада ограничивали использование своего оружия военными целями, расположенными на территории Украины.

После того, как Соединенные Штаты разрешили украинским войскам наносить удары по территории России, площадь безопасного пространства для РФ стала меньше на 16%.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

"Ограниченные изменения в политике администрации Байдена, позволившие Украине использовать предоставленное США оружие для поражения некоторых российских военных объектов на небольшом участке территории РФ, которое составляет всего 16%", — отметили в ISW.

Однако Америка все еще не дает разрешения наносить удары по тылу врага ракетами ATACMS. Таким образом, украинские войска не могут бить по тыловой инфраструктуре россиян, по логистике, командным пунктам и пунктам обеспечения.

Аналитики подчеркнули, что политика США пока защищает подавляющее большинство территории РФ, на которой расположены важные тыловые объекты, которые россияне используют для обеспечения своих войск на фронте.

"Вооруженные силы Украины могут поражать все легитимные военные цели в пределах досягаемости реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. Вместе с тем не факт, что Силы обороны имеют на это разрешение. Высокопоставленные чиновники США позволили Украине наносить удары по территории России с помощью РСЗО для контрбатарейного огня, но географически ограничили такие атаки районом границы с Харьковской областью", — говорится в отчете ISW.

Напомним, последнее российское наступление в северо-восточной Харьковской области убедило союзников Киева, что для того, чтобы защитить себя, Украина должна иметь возможность уничтожить военные объекты и по ту сторону границы. Граница в этом регионе также является линией фронта, поэтому запрет на использование западного оружия для поражения целей за пределами Украины позволил российским войскам подготовиться к этой операции в безопасных условиях.

После роста давления со стороны Украины и других европейских государств США согласились изменить свою политику и разрешить Киеву нанести удары по России западным оружием.

Ранее сообщалось, что Путин пригрозил ударами по странам, снабжающим оружие Украину.

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