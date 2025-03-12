В РФ существенно выросли потери на фронте: Генштаб назвал новые цифры

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
На утро 12 марта ВСУ уничтожили 889 050 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1430 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 889 050 (+1430) человек
- танков ‒ 10306 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 21430 (+7)
- артиллерийских систем – 24390 (+44)
- РСЗО – 1314 (+1)
- средства ПВО ‒ 1103
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28912 (+111)
- крылатые ракеты ‒ 3121
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 40274 (+69)
- специальная техника ‒ 3777 (+2)
К слову, по данным украинской разведки, на сегодняшний день к войне привлечено 620 тысяч российских военных. Из них более 200 тысяч принимают участие в боевых действиях и находятся на линии фронта.