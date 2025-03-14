В РФ существенно выросли потери на фронте: Генштаб порадовал цифрами

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1410 солдат, шесть танков и 46 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 891 660 (+1410) человек ликвидировано

танков – 10 313 (+6)

боевых бронированных машин – 21 443 (+11)

артиллерийских систем – 24 455 (+46)

РСЗО — 1314

средства ПВО – 1103

самолетов – 370

вертолетов — 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 136 (+153)

крылатых ракет — 3121

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 40 469 (+114)

специальной техники — 3777

Ранее военный сообщил: чтобы поддержать "баланс" притока и оттока оккупантов на фронте, украинским защитникам необходимо уменьшать численность личного состава россиян на 30 тысяч в месяц.

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