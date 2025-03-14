В РФ существенно выросли потери на фронте: Генштаб порадовал цифрами

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1410 солдат, шесть танков и 46 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 891 660 (+1410) человек ликвидировано
- танков – 10 313 (+6)
- боевых бронированных машин – 21 443 (+11)
- артиллерийских систем – 24 455 (+46)
- РСЗО — 1314
- средства ПВО – 1103
- самолетов – 370
- вертолетов — 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 136 (+153)
- крылатых ракет — 3121
- кораблей/катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 40 469 (+114)
- специальной техники — 3777
Ранее военный сообщил: чтобы поддержать "баланс" притока и оттока оккупантов на фронте, украинским защитникам необходимо уменьшать численность личного состава россиян на 30 тысяч в месяц.
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