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В РФ существенно выросли потери на фронте: Генштаб порадовал цифрами

В РФ существенно выросли потери на фронте: Генштаб порадовал цифрами

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1410 солдат, шесть танков и 46 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 891 660 (+1410) человек ликвидировано
  • танков – 10 313 (+6)
  • боевых бронированных машин – 21 443 (+11)
  • артиллерийских систем – 24 455 (+46)
  • РСЗО — 1314
  • средства ПВО – 1103
  • самолетов – 370
  • вертолетов — 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 136 (+153)
  • крылатых ракет — 3121
  • кораблей/катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 40 469 (+114)
  • специальной техники — 3777

Ранее военный сообщил: чтобы поддержать "баланс" притока и оттока оккупантов на фронте, украинским защитникам необходимо уменьшать численность личного состава россиян на 30 тысяч в месяц.

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