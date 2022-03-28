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В РФ тела оккупантов сжигают в плавильных печах или крематориях — Фейгин

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В РФ тела оккупантов сжигают в плавильных печах или крематориях — Фейгин

УНИАН

Фейгин объяснил, что просто закапывать тела опасно для путинского режима, потому что потом захоронения могут найти.

Тела мертвых оккупантов в России сжигают в мобильных крематориях и плавильных печах.

Об этом рассказал российский адвокат и правозащитник Марк Фейгин в интервью "Обозревателю".

"В основном используют немецкие крематории, очень дорогие. В России толком крематориев не делают, оборудование должно быть западным. Поэтому, как я слышал, чтобы сжигать останки, в Ростове используют чуть ли не плавильные печи. Там есть разные заводы и их используют для масштабных сожжений. Просто в приграничных городах нет крематориев", — отметил правозащитник.

По его словам, РФ просто сжигает тела мертвых солдат во избежание ответственности. Фейгин объяснил, что просто закапывать тела опасно для путинского режима, потому что потом захоронения могут найти, проводить эксгумации, экспертизы.

Адвокат отметил, что чаще всего военное руководство России скрывает информацию о судьбе срочников.

Напомним, что оккупантам после вторжения приказали готовить мешки для собственных трупов.

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