В РФ у заключенных высчитывают половину, а то и всю зарплату, "в поддержку "ДНР"

В РФ в колониях решили поддержать псевдореспублику материально за счет осужденных.

Для этого из их зарплат высчитывают немалую сумму.

Об этом сообщают защитники организации "Русь сидящая".

"Говорили с Мордовией. Там каждого заключенного в ВК-4 (этот поселок со странным для таких мест названием Ударное) заставили написать заявление: мол, прошу снять с моего лицевого счета 500 рублей в пользу ДНР. А надо понимать, что 500 руб. для заключенного – большие деньги. У кого-то половина месячной зарплаты, а у кого-то и вся", — говорится в сообщении.

Защитники отмечают, что эта исправительная колония известна избиениями и пытками осужденных.

Напомним, что Россия использует своих заключенных в войне против Украины как "пушечное мясо". Осужденные, согласившиеся воевать против Украины, не проходят никакой военной подготовки, их используют для выявления позиций ВСУ.

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