В РФ участники легиона "Свобода России" подожгли вагоны с топливом, предназначенные для оккупантов (видео)

Участники легиона также обратились к мобилизованным россиянам с призывом не становиться военными преступниками по приказу Кремля.

В российском Екатеринбурге активисты легиона "Свобода России" подожгли железнодорожные поезда с горючим, которое должны были доставить воюющим в Украине оккупантам.

Об этом участники сообщили в своем Telegram-канале.

"Наше подпольное движение продолжает противостоять преступному режиму в России. Сегодня, около 3:00, наши активисты "поздравили" военных разведчиков (преступников) России, совершив файер-шоу в Екатеринбурге… Был совершен поджог железнодорожных поездов с горючим, подготовленным для снабжения путинских войск, которые совершают военные преступления в Украине. Эта акция осуществлена в тылу диктатуры для поддержки нашего боевого крыла, которое сейчас борется на поле боя с преступниками Путина", – говорится в сообщении.

Активисты также обратились к мобилизованным россиянам с призывом не становиться военными преступниками и не идти на войну против Украины.

Также обращаемся к мобилизованным солдатам. У вас тоже есть возможность противостоять военным преступлениям в Украине путем вливания в ряды ВРЛ или непосредственного перехода на сторону Легиона. Борьба за свободу России является обязанностью каждого гражданина России, который хочет восстановить мир в Украине и нормальную жизнь в России!" – призывают активисты.

Легион "Свобода России" в Украине

В Украине против оккупантов воюют россияне из легиона "Свобода России". В легион входят добровольцы из числа бывших российских военных, выступающих против режима президента РФ Владимира Путина.

Позже очаги легиона "Свобода России" появились на территории Российской Федерации и уже начали активные действия.

Летом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что за последние несколько дней произошел резкий, массовый приток россиян, желающих воевать на стороне Украины, присоединившись к легиону "Свобода России".

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