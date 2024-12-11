В РФ угрожают "ответом" за атаку на военный аэродром в Таганроге

В то же время Минобороны РФ заверило, что весомые разрушения не зафиксированы.

В ночь на 11 декабря в Таганроге раздались взрывы на территории военного аэродрома. Министерство обороны России заявило, что атака была совершена шестью ракетами ATACMS, отметив, что "это не останется без ответа".

Об этом сообщило российское агентство "ТАСС".

По данным Минобороны РФ, две ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", а другие – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

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"Киев нанес удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог в Ростовской области утром 11 декабря... Атака военного аэродрома не останется без ответа", — заявили в Минобороны РФ.

Также в Минобороны России заверили, что значительных разрушений нет.

"Незначительно повреждены два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники", – заявили в пресс-службе.

Напомним, по словам главы правления Украинского кризисного медиацентра и бывшего посла в США Валерия Чалого, с 10 по 19 декабря Россия может ударить "Орешником" по Киеву или западу Украины, чтобы показать Европе "возможности дальнобойности ракеты".