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В РФ уничтожили вражеский истребитель Су-30СМ за 50 млн долларов
На аэродроме РФ сожгли российский самолет Су-30СМ.
В российском Ростове-на-Дону вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ.
Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Украины.
«Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России ― на территории аэродрома „Ростов-на-Дону центральный“ вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером „35“, — говорится в сообщении.
Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета — 50 миллионов долларов.
Напомним, что ГУР дважды ударило по 112-й ракетной бригаде РФ, причастной к атаке на Сумы.