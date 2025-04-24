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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В РФ уничтожили вражеский истребитель Су-30СМ за 50 млн долларов

На аэродроме РФ сожгли российский самолет Су-30СМ.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Су-30СМ. Фото иллюстративное

Су-30СМ. Фото иллюстративное / © Википедия

В российском Ростове-на-Дону вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Украины.

«Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России ― на территории аэродрома „Ростов-на-Дону центральный“ вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером „35“, — говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета — 50 миллионов долларов.

Напомним, что ГУР дважды ударило по 112-й ракетной бригаде РФ, причастной к атаке на Сумы.

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