В РФ усилятся репрессии после вступления изменений к закону об "иностранных агентах" – британская разведка

Владимир Путин усиливает репрессии против россиян из-за отсутствия успехов в войне против Украины.

С 1 декабря на территории Российской Федерации вступят в силу изменения к закону об "иностранных агентах". Путин использует этот закон для репрессий уже десять лет.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что в июле 2022 года президент России Владимир Путин одобрил поправки к закону об "иностранных агентах" 2012 года, широко использовавшемся для репрессий против оппонентов режима. Планируется, что новые мероприятия вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Поправки расширят определение, добавив лиц, просто находящихся под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков. Министерство юстиции также будет иметь право публиковать личные данные и адреса назначенных "иностранных агентов", что почти наверняка поставит их под угрозу преследования.

"Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция резко усилилась после вторжения РФ в Украину. Кремль, вероятно, действует на предупреждение, чтобы предотвратить рост внутреннего инакомыслия, поскольку война продолжается и все больше влияет на повседневную жизнь россиян", — пришли к выводу в разведке Британии.

Закон об "иностранных агентах" в России

Закон об "иностранных агентах" в России приняли в 2012 году. Летом 2022 года Владимир Путин подписал закон об "иностранных агентах", ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, обобщающий, дополняющий действующее законодательство в этой сфере и расширяющий возможности его применения.

В Москве во время митинга задержали 10 журналистов, вышедших на одиночные пикеты под здание ФСБ, выступая против признания СМИ "иностранными агентами".

В России объявили иностранными агентами "Голос Америки" и "Радио Свобода".

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