В РФ увеличилось количество производства танков: Коваленко объяснил, какую именно тяжелую технику отправляют на войну

Производственной базы в РФ не существует, но есть производственная база, которая ремонтирует и расконсервирует тяжелую технику.

Вице-премьер-министр РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в первом квартале 2023 года Россия произвела больше танков, чем за весь 2022 год, а общий объем производства военной продукции в 2023 году вырастет в четыре раза.

Сколько танков может производить Россия, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

“У них отсутствует производство, например танков Т-82, Т-80 с 1998 года. У них отсутствует производство танков Т-90 с 2011 года. Они не могли возобновить производство, потому что оно отсутствует. Для этого нужно восстанавливать производство линии, возвращать основные штампы для производства, которые уже были утрачены. Это что они сейчас делают, это не производство. Это расконсервация и восстановление. Они восстанавливают старую советскую технику, которую расконсервируют и отправляют в зону боевых действий. Они производят ее модернизацию, конечно же, она выглядит как новая. Но в целом это самая расконсервированная техника”, — рассказал Александр Коваленко.

По его словам, танк Т-62 нельзя назвать новым, равно как Т-54, Т-55. Их производство отсутствует.

"Итак, таким образом на сегодняшний день мы можем говорить о том, что в России существует ее военно-промышленный комплекс как крупная ремонтная база, а не как производственная база. Потому производства нет", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что российские оккупационные войска несут большие потери на юге Украины. На Таврическом направлении за прошедшие сутки потери РФ убитыми и ранеными составили более роты.

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