В РФ вот-вот наступят темные времена: Жданов о развале российской армии

Российскую Федерацию скоро ждут темные времена, поскольку Кремль теряет контроль над своими силовыми структурами.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале ТСН.

Таким образом эксперт прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что в России образовались три отдельных армии – наемники ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чеченские отряды Рамзана Кадырова и кадровое войско Сергея Шойгу.

"Думаю, что темные времена вот-вот наступят в Российской Федерации. Я бы только подкорректировал — не армия Шойгу, а армия Суровикина. Все, что боеспособно в российской армии, находится здесь, в Украине. Там остались срочники, обеспечивающие жизнедеятельность частей, но в этих частях фактически не осталось оружия и личного состава, способного выполнять боевые задания. То, что осталось на территории России, армией назвать уже очень трудно. Шойгу там свадебный генерал, который вроде бы и министр обороны, но все его министерство обороны сосредоточено здесь, в Украине. А в Украине командует Суровикин – очень неплохой друг и товарищ Кадырова и Пригожина", – рассказал Жданов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о конфликтах между "тремя армиями России":

"У страны на сегодняшний день есть три отдельные армии — Пригожина, Кадырова, Шойгу. Они друг другу не подчиняются, постоянно идут распри, выяснение отношений, обвинение друг друга в тех или иных вещах", — заявил он.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин смог существенно нарастить свое влияние, а его незаконная вооруженная группировка считается одной из самых боеспособных частей российской оккупационной армии.

"Вагнер", не имеющий в России никакого официального статуса, уже вербует пилотов самолетов и экипажи ракетных комплексов. Также Пригожину разрешили свободно набирать в частную армию заключенных. Основатель ЧВК "Вагнер" создает мощную военную структуру, параллельную российскому минобороны. Эксперты считают, что у Пригожина и его союзника главы Чечни Рамзана Кадырова есть большие политические амбиции, чтобы бросить вызов кремлевской верхушке.

Глава ЧВК "Вагнер" позволяет себе громкие политические заявления, жестко критикует министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. В тандеме Кадыровым он добился отстранения от должности командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина.

Командующий т.н. "специальной военной операцией" генерал Сергей Суровикин считается ставленником Пригожина и Кадырова.

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