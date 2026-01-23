- Дата публикации
-
- Война
- 403
- 2 мин
Российский суд раскрыл тайну затопления крейсера "Москва"
Спустя почти четыре года после потопления крейсера «Москва» в России впервые официально раскрыли данные о погибших моряках, но быстро передумали и удалили публикацию.
Военный суд признал, что крейсер «Москва» был поражен украинскими ракетами. Однако пресс-релиз с данными о погибших и раненых российских моряках был быстро удалён вскоре после публикации.
Об этом пишет российское оппозиционное издание «Медиазона».
В пресс-релизе суд впервые признает, что по «Москве» был нанесен ракетный удар. Также впервые раскрывается официальное количество жертв:
«от взрыва, пожара и дыма погибли 20 членов экипажа крейсера»,
24 моряка получили телесные повреждения разной степени тяжести,
Еще восемь человек пропали без вести.
Также суд в Москве вынес «заочный приговор» по делу о затоплении крейсера. К пожизненному сроку заочно приговорили командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина. По версии окупантов, именно этот командир ВМС ВСУ приказал нанести ракетные удары по крейсеру «Москва» и фрегату «Адмирал Эссен» (он был атакован 2 апреля 2022 года).
Из-за атаки по фрегату «Адмирал Эссен», по данным суда, был ранен один человек.
Ранее официальных данных о количестве погибших на крейсере «Москва» российские власти не публиковали.
Напомним, на крейсере «Москва» 13 апреля 2022 года возник пожар из-за попадания украинских ракет «Нептун». После этого корабль начал тонуть. В РФ сначала утверждали, что якобы на крейсере взорвался боеприпас. На следующий день в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер «Москва» утонул во время шторма в Черном море.
В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.
Что интересно, уцелевший матрос-срочник рассказал своей матери, что крейсер двигался в сторону Одессы для высадки русского десанта.