Российский суд раскрыл тайну затопления крейсера "Москва"

Крейсер «Москва»

Реклама

Военный суд признал, что крейсер «Москва» был поражен украинскими ракетами. Однако пресс-релиз с данными о погибших и раненых российских моряках был быстро удалён вскоре после публикации.

Об этом пишет российское оппозиционное издание «Медиазона».

В пресс-релизе суд впервые признает, что по «Москве» был нанесен ракетный удар. Также впервые раскрывается официальное количество жертв:

Реклама

«от взрыва, пожара и дыма погибли 20 членов экипажа крейсера»,

24 моряка получили телесные повреждения разной степени тяжести,

Еще восемь человек пропали без вести.

Также суд в Москве вынес «заочный приговор» по делу о затоплении крейсера. К пожизненному сроку заочно приговорили командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина. По версии окупантов, именно этот командир ВМС ВСУ приказал нанести ракетные удары по крейсеру «Москва» и фрегату «Адмирал Эссен» (он был атакован 2 апреля 2022 года).

Из-за атаки по фрегату «Адмирал Эссен», по данным суда, был ранен один человек.

Ранее официальных данных о количестве погибших на крейсере «Москва» российские власти не публиковали.

Напомним, на крейсере «Москва» 13 апреля 2022 года возник пожар из-за попадания украинских ракет «Нептун». После этого корабль начал тонуть. В РФ сначала утверждали, что якобы на крейсере взорвался боеприпас. На следующий день в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер «Москва» утонул во время шторма в Черном море.

Реклама

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

Что интересно, уцелевший матрос-срочник рассказал своей матери, что крейсер двигался в сторону Одессы для высадки русского десанта.