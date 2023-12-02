В РФ врут об "активной обороне" оккупантов возле Авдеевки: аналитики назвали причину

Руководство России лжет о том, что оккупанты находятся в "активной обороне" возле Авдеевки. В Минобороны РФ хотят скрыть отсутствие прогресса в наступлении.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что россияне не могут трансформировать тактические достижения в оперативно значимые успехи.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что наступательные действия в Украине — это часть "активной обороны". Он пытается уменьшить ожидания способности россиян добиться важных успехов.

По словам аналитиков, 1 декабря Шойгу сказал, что россияне захватывают "более выгодные" позиции. Он отметил бригады, которые, как предполагают, действуют в восточных районах Украины.

"Российские официальные лица намеренно вводят в заблуждение, называя эти наступательные действия частью "активной обороны", — считают аналитики.

Эксперты также отметили, что командованию ВС РФ следовало бы преследовать определенную оперативную цель, если бы они открыто заявили, что пытаются захватить Авдеевку. Однако, судя по всему, в Минобороны РФ не уверены в способности своих войск трансформировать достижения тактического уровня в оперативно значимые успехи.

Напомним:

Ранее аналитики сообщили, что Российская Федерация совершает третью волну штурмов Авдеевки Донецкой области. Войска РФ увеличили количество атак на 30%, но силы наемников стали значительно слабее, чем во время предыдущих атак.

Однако в Генеральном штабе ВСУ утверждают, что все потери позиций с обеих сторон временные, поскольку ситуация динамично меняется.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун отметил, что сейчас продолжаются бои, а захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Оккупанты безуспешно штурмовали восточнее Новобахмутовки, в районах Авдеевки, Северного и Первомайского.

"Если говорить об изменении тактики в связи с погодой, то листья осыпались, лежит снег. Оккупантам негде прятаться. Наши ребята видят их. Враг атакует небольшими пехотными группами. Оккупанты доходят до того, что притворяются мертвым или накрываются трупами российских штурмов, ликвидированных ранее", – сказал спикер.

Оккупационная армия РФ стремится захватить территорию Авдеевского коксохимического завода, а потому направляет на штурм кадровых военных, в том числе спецназовцев. Без этого предприятия россияне не смогут захватить Авдеевку.

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