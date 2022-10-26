В РФ все чаще взрывают железную дорогу: в Минобороны Британии объяснили, почему россиянам не удастся ее защитить

Российские войска возлагаются на железнодорожный транспорт для опрокидывания сил и техники в Украину.

В России существенно увеличилось диверсий на инфраструктуре железной дороги страны-агрессора.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Там напомнили, что 24 октября губернатор Белгородской области сообщил, что возле села Новозыбково, примерно в 15 км от российско-белорусской границы, взрывчаткой была повреждена железная дорога. Как отмечается, линия является основным железнодорожным сообщением между Россией и южной Беларусью.

"Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа "Стоп вагоны" (STW). Это, по крайней мере, шестой инцидент диверсии на инфраструктуре российской железной дороги, за который STW заявила о себе с июня. Это часть более широкой тенденции диссидентских нападений на железные дороги как в России, так и и в Беларуси. Российские власти ранее ограничили присутствие STW в Интернете", — говорится в заявлении Минобороны Британии.

Объясняется, что для развертывания сил в Украине российские оккупационные войска прежде всего полагаются на железнодорожный транспорт. Впрочем, с сетью протяженностью более 33 тысяч километров, в основном из-за изолированной территории, систему очень сложно защитить от физических угроз.

"Российское руководство будет все больше озабочено тем, что даже небольшая группа граждан была достаточно против конфликта, чтобы прибегнуть к физическому саботажу", — добавляют специалисты.

Кроме того, в ГУР МО Украины ожидают, что на временно оккупированных территориях Украины будет усиливаться партизанское движение. К этой деятельности активно вовлекаются граждане, проживающие на оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что в рамках совместного развертывания войск РБ и РФ в Белоруссию продолжают прибывать российские солдаты. На опубликованных фото видно, что со встречи военных РФ устроили настоящее действо. Армейцев страны-агрессора, убивающей гражданских людей, встречают с хлебом и солью.

Напомним, недалеко границы с Беларусью на железнодорожном пути в Брянской области России произошел взрыв, в результате чего на время сопряжение этой ветвью между государством-агрессорой и его сателлитом — прекращено.

Читайте также: