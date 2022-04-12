В РФ вводят уголовную ответственность для своих военных, не желающих участвовать в "спецоперации"

Также российских военных, которые воюют и умирают в Украине, оставили без обещанных дополнительных выплат.
В России обновили условия контракта для оккупантов, добавив к нему уголовную ответственность за отказ воевать в Украине.
Об этом в комментарии Guildhall со ссылкой на источник в разведке сообщил глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк.
"Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривали ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно осложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, отказавшихся участвовать в "спецоперации" на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, отказывающихся участвовать в войне на территории Украины, применяли ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса РФ (отказ от исполнения приказа)", – отметил Данилюк.
Напомним, российских военных, воюющих и умирающих в Украине, оставили без обещанных дополнительных выплат.
Читайте также:
- "Как ты?": The Hardkiss выпустили чувственную песню о войне, от которой по телу "бегают муравьи"
- "Единственная успешная "спецоперация" Путина – уничтожение Мариуполя": дома 84 тыс. мариупольцев полностью разрушены
- Криминалисты достали из братской могилы в Буче расстрелянные и обгоревшие тела семьи, которая пыталась эвакуироваться