В РФ вводят уголовную ответственность для своих военных, не желающих участвовать в "спецоперации"

В РФ вводят уголовную ответственность для своих военных, не желающих участвовать в "спецоперации"

Также российских военных, которые воюют и умирают в Украине, оставили без обещанных дополнительных выплат.

В России обновили условия контракта для оккупантов, добавив к нему уголовную ответственность за отказ воевать в Украине.

Об этом в комментарии Guildhall со ссылкой на источник в разведке сообщил глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк.

"Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривали ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно осложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, отказавшихся участвовать в "спецоперации" на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, отказывающихся участвовать в войне на территории Украины, применяли ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса РФ (отказ от исполнения приказа)", – отметил Данилюк.

Напомним, российских военных, воюющих и умирающих в Украине, оставили без обещанных дополнительных выплат.

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