Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

В РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС: направляются на пусковые рубежи

В России зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Бомбардировщики Ту-95МС

Бомбардировщики Ту-95МС

В России в ночь на 20 сентября в небо взлетели борта стратегической авиации Ту-95МС, которые регулярно совершают обстрелы территории Украины крылатыми ракетами.

Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.

В частности было сообщено, что с аэродрома «Оленья» взлетело 3 бомбардировщика Ту-95МС, летящих в сторону пусковых рубежей.

В воздушных силах данную информацию не комментировали.

В настоящее время в воздушном пространстве Украины отмечено большое количество беспилотников, которые фиксируются в Харьковской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и других регионах.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 19 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что Европейский Союз рассматривает создание масштабной системы защиты на восточной границе — так называемой «дроновой стены».

Дата публикации
Количество просмотров
90
